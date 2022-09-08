الخميس 08-09-2022
الوكيل الاخباري

ماذا يحدث حال توفيت الملكة اليزابيث؟

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

توقعات برفع الفائدة في الأردن 75 نقطة اساس نهاية الشهر الحالي

سيارة وآلاف الدنانير.. تعرّف على جوائز تطبيق فواتيري

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

البنك المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة 75 نقطة أساس

القوات المسلحة توزع طرود الخير على الأسر العفيفة

الخميس، 08-09-2022 03:35 م

الجرائم الإلكترونية تحذر من روابط وهمية احتيالية باسم البنك المركزي

ed44cf1aad1a9b2618f185a20350147d


الوكيل الاخباري- حذَّرت وحدة الجرائم الإلكترونية المواطنين من التعامل مع روابط الكترونية وهمية احتيالية ترد على هواتفهم، أو تصلهم من خلال تطبيقات التواصل الاجتماعي، مدعية أنها صادرة عن البنك المركزي .

ووأوضحت، أن مرسل ذلك الرابط الوهمي يطلب من المتلقي الدخول واستكمال تعبئة بياناته لوجود نقص فيها وأنه في حال لم يقم بادخال البيانات، سيتم ايقاف بطاقاته الائتمانية والمحافظ المالية الخاصة به، وتشتمل هذه البيانات على معلومات شخصية كرقم الحساب والأرقام والمعلومات السرية، وكود التأكيد الذي يصله كرسالة نصية، ما يمكنهم من اختراق حسابات الضحية، والحصول على امواله إن وجدت عن طريق اجراء التحويلات المالية والشراء الإلكتروني وغيرها من المعاملات المالية.

وتُهيب وحدة الجرائم الالكترونية بالاخوة المواطنين والمقيمين كافة بعدم التعامل مطلقا مع تلك الروابط او التفاعل معها وحظر الارقام التي ارسلت عبرها ، إذ ان البنك المركزي لا يقوم بالتواصل مع اي شخص وطلب معلوماته الشخصية او البنكية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي ، وعدم إرسال اية وثائق شخصية حتى لا يتم استخدامها في الاحتيال على أشخاص آخرين مستقبلاً .

وفي حال تم التعامل مع تلك الروابط وتزويدهم بالبيانات الشخصية او البنكية يرجى عليك وبأسرع وقت التواصل مع البنك الذي تتعامل معه وايقاف الحساب بشكل مؤقت لحمايته من السرقة والاختراق ومراجعة وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية وتقديم بلاغ رسمي بالحادثة

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image6319e40ca8fe5

مصدر أمني يكشف الحالة الصحية للممثل اميس الغول

FaHLbnnXkAIkQv1

حلقات نقاشية تقيم النظام المالي في بلديات جرش وعجلون

image (3)

ترقيات اكاديمية في البلقاء التطبيقية - أسماء

image

تنويه هام من التعليم العالي للطلبة الذين يتقدمون بطلبات إلكترونية للتجسير

1654511157205

السجن لأب عذب ابنه واجبره على العمل في العقبة

1662641976340

العيسوي يرعى توقيع 3 اتفاقيات لإقامة وحدات وفروع لمصانع وشركات

أخبار متعلقة
6304776946e65

وزارة الاقتصاد الرقمي تحذر من فتح روابط وهمية خبيثة

8202215145948399741990

بدء استقبال طلبات القبول الموحد الثلاثاء القادم