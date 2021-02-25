الجرائم الإلكترونية للأردنيين : احذروا

الوكيل الإخباري - حذرت وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية الخميس، من أسلوب احتيالي جديد ، وفق رصد "الوكيل الإخباري".



وقالت الوحدة عبر صفحتها على "الفيسبوك"، إن الأسلوب الاحتيالي الجديد يستغل بعض الاحداث والاخبار السياسية والاجتماعية والرياضية من خلال روابط الكترونية مشبوهة تعمل على سرقة البيانات الخاصة للضحية واستخدامها في عمليات احتيال و خرق للخصوصية وسرقة الحسابات والبيانات المالية والمصرفية.



وأهابت بالمواطنين والمقيمين ضرورة التأكد من الروابط الالكترونية بانها تعود لشركات حقيقية او مؤسسات رسمية وعدم التهاون في ارسال البيانات الشخصية او كلمات المرور عبر هذه الروابط المشبوهة.

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