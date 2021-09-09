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الخميس، 09-09-2021 12:15 م

الجراحات التخصصية في مستشفى البشير تجري أول عملية قلب مفتوح

كورونا 5


الوكيل الإخباري - أجرى فريق طبي مختص في قسم قسطرة وجراحة القلب بمستشفى الجراحات التخصصية داخل حرم مستشفيات البشير، برئاسة مستشار اول جراحات القلب والاوعية الدموية الدكتور عدنان اللحام، الخميس، أول عملية قلب مفتوح، تعد من العمليات الجراحية الصعبة والمعقدة والتي تستهدف تحسين صحة المريض، ومحاولة الحفاظ على حياته.

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وقال رئيس وحدة القلب في البشير، الدكتور فخري العكور، الخميس، إن عملية القلب المفتوح التي أجريت اليوم من كبرى العمليات النوعية التي لم تتوفر خلال السنوات الماضية داخل مستشفيات البشير، وهي لمريض كان يعاني من انسداد شديد في الشرايين التاجية، ما استدعى إجراء عملية جراحية لتطعيم الشرايين.


وأشار إلى أن إجراء العملية يأتي في ضوء جهود الحكومة في إنشاء قسم قسطرة وجراحة القلب الذي دشن بـ 22 آب/اغسطس الماضي، حيث سيوفر مبالغ كبيرة على الوزارة بسبب إيقاف التحويلات خارج المستشفيات التابعة لها، لوجود قسم متخصص، وفريق طبي ذو خبرة. وبين الدكتور العكور، أن الوحدة كانت تعالج سابقا الحالات عن طريق المميعات، في حين أن المرضى الذين تستدعي حالتهم إجراء عمليات قسطرة أو جراحة قلب كان يتم تحويلهم إلى خارج المستشفيات التابعة للوزارة، إذ وصل عدد الحالات المرضية الشهرية المحولة لإجراء عمليات قسطرة وجراحة القلب خارج المستشفى إلى 120 حالة.


 




 

 


 

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