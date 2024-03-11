الجريدة الرسمية تنشر عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية

الوكيل الإخباري - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم أمس الأحد، عدداً من التعليمات التنفيذية الناظمة للعملية الانتخابية المقبلة، والتي أقرها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، والتي تضمنت:

اضافة اعلان



1. التعليمات التنفيذية الخاصة بإعداد جداول الناخبين

2.التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان العملية الانتخابية

3.التعليمات التنفيذية الخاصة بقواعد حملات الدعاية الانتخابية

4.التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز

5. التعليمات التنفيذية الخاصة باعتماد مندوبي القوائم في الدائرة الانتخابية



ويأتي إقرار الهيئة لهذه التعليمات تنفيذاً لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، الذي يمنح مجلس المفوضين صلاحية اصدار التعليمات التنفيذية بموجب المادتين (12)، (27)، من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وتعديلاته والمادة (72/ب) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، لنشرها في الجريدة الرسمية وذلك بعد أن يتم مراجعتها من قبل ديوان التشريع والرأي في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع الهيئة لمراعاة الصياغة القانونية فقط بما لا يتعارض مع القوانين ذات العلاقة.