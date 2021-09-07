الثلاثاء 07-09-2021
الوكيل الاخباري

الجزائر تعتقل 27 عضوا بـ"حركة انفصالية" عقب هجمات

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الثلاثاء، 07-09-2021 01:02 ص

الجزائر تعتقل 27 عضوا بـ"حركة انفصالية" عقب هجمات

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الوكيل الإخباري - اعتقلت الجزائر 27 شخصا يشتبه في انتمائهم إلى حركة انفصالية أعلنتها الحكومة منظمة إرهابية، عقب هجمات في بلدتين شمالي البلاد، حسبما أفادت الشرطة الاثنين.

وقالت الشرطة إن جميع المعتقلين يشتبه في انتمائهم إلى الحركة من أجل تقرير مصير منطقة القبائل، التي تُعرف اختصارا باسم "الماك"، وهي جماعة تسعى إلى استقلال تلك المنطقة.

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وقالت الشرطة الجزائرية في بيان إن 27 شخصا اعتقلوا لمحاولتهم "زرع الفتنة والرعب وسط المواطنين... بأمر من جهات في الخارج". وأضافت أنهم التجأوا لأساليب الاعتداء والسطو على متاجر المواطنين.

 

وقال البيان إن الهجمات والاعتقالات وقعت في بلدتي خراطة وبني ورتيلان الشماليتين خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية.


وتضمن البيان أن عددا من أفراد قوات الأمن أُصيبوا بجروح عندما تدخلوا لحماية المواطنين وممتلكاتهم.


وأوضح أن الشرطة عثرت على "لواحق لألبسة عسكرية" وأسلحة بيضاء وأختام مزورة وهواتف محمولة بعد تفتيش منازل المعتقلين.


وأنحت الحكومة باللائمة على الحركة، التي أعلنتها الجزائر منظمة إرهابية العام الماضي، في حرائق الغابات المدمرة التي أودت بحياة 65 شخصا على الأقل بمنطقة القبائل شرقي العاصمة الشهر الماضي.


وتنفي الحركة التي تتخذ من فرنسا مقرا لقيادتها تورطها في حرائق الغابات.

سكاي نيوز 

 

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