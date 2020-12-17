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الخميس، 17-12-2020 06:34 م

الجغبير: الأردن بلد جاذب للاستثمارات الخارجية

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفة صناعة عمان المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن يعتبر بلدا جذبا للاستثمارات الخارجية بفعل موقعه الجغرافي المتميز الذي يجعله بوابة للسوقين العراقية والخليجية.
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واشار خلال لقاء بمقر الغرفة، اليوم الخميس، مع سفيرة أوكرانيا لدى المملكة ميروسلافا شيرباتيوك، ان الإتفاقيات التجارية التي تربط المملكة مع مختلف التكتلات الاقصادية العالمية تجعل أسواق العديد من دول العالم مفتوحة امام الصادرات الأردنية، دون قيود.

وأعرب المهندس الجغبير، الذي يرأس كذلك غرفة صناعة الأردن، عن أمله بأن تتطور العلاقات الاقتصادية بين المملكة وأوكرانيا بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس على مبادلاتهما التجارية.

وذكر أن صادرات الأردن الى اوكرانيا بلغت خلال العام الماضي ما قيمته 10 ملايين دولار تركزت بالصناعات الكيماوية والاسمدة مقابل مستوردات منها بلغت نحو 170 مليون دولار، أبرزها، الحديد والصلب والزيوت النباتية ومنتجات القمح.

من جهته، دعا نائب رئيس غرفة صناعة عمان احمد الخضري إلى اقامة استثمارات مشتركة بين الجانبين، وخصوصا في مجال الصناعات الغذائية، مبينا عدم وجود تنوع كبير بالسلع المتبادلة بين البلدين.

وأعرب عن أمله في تسهيل عملية منح تأشيرات الدخول لرجال الاعمال الأردنيين الى أوكرانيا، داعيا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين السفارة وغرفة صناعة عمان لتعزيز التعاون المشترك بين الطرفين.

وأكدت السفيرة شيرباتيوك وجود آفاق كبيرة لتعزيز العلاقات الإقتصادية بين الأردن وبلادها والبدء بإعداد مسودة أولية لاتفاقية تجارة حرة بين البلدين.

ودعت غرفة صناعة عمان الى تزويدها بقائمة المنتجات ذات الأولوية التي يجب أن تتضمنها هذه الاتفاقية، مشددة على اهمية عقد لقاءات عمل ثنائية بين رجال الاعمال في البلدين.

 




 

 


 

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