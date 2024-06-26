الجغبير: القطاع الصناعي لن يتأثر بتعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن

الوكيل الإخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن التشاركية الحقيقية والتشاور المستمر بين غرف الصناعة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة، أسهمت في عدم تأثر القطاع الصناعي بتعرفة الكهرباء الجديدة المرتبطة بالزمن.

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وقال الجغبير، في بيان اليوم الأربعاء، إن الأيام الماضية شهدت تشاورا مستمرا مع وزارة الطاقة والهيئة، حيث تمت الاستجابة لمطالب القطاع الصناعي فيما يتعلق بالتسعيرة الجديدة وتخفيض أسعار ساعة الذروة المقترحة على عكس التسعيرة السابقة والتي أطلقت بشكل اختياري العام الماضي والتي كان من الممكن أن تؤدي إلى رفع الكلف على بعض القطاعات الصناعية.



وأضاف أن الطاقة تعتبر من أهم عناصر الإنتاج وهي عنصر أساسي في تعزيز تنافسية القطاع في السوق المحلي وأسواق التصدير، ونوّه انه ‏فيما يتعلق بالمرحلة الأولى من تطبيق التعرفة الجديدة والتي تستهدف الصناعات المتوسطة والصناعات الكبيرة‏ فإنه من المتوقع أن يكون إيجابيا على المديين المتوسط والطويل في حال استغلت المصانع الفرصة بنقل الأحمال ما بين ساعات الاستهلاك المختلفة.



وأوضح أن القطاعات الصناعية التي لا تحتمل طبيعة عملها نقل الأحمال بين ساعات النهار فإنها وحسب الاتفاق مع الحكومة لن تتأثر بالتعرفة المقترحة بشكل سلبي أو إيجابي، أي أن الأثر محايدا عليها.



وبين الجغبير أنه جرى الاتفاق مع وزير الطاقة ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة، على استثناء قطاعي التعدين والبلاستيك من تطبيق التعرفة الجديدة عليها، لصعوبة توقفها خلال النهار عن العمل الذي يجب أن يستمر على مدار الساعة.