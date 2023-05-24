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الأربعاء، 24-05-2023 10:15 ص

الجغبير: القطاع الصناعي واكب تطور المملكة منذ نيل الاستقلال

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الوكيل الإخباري - قال رئيس غرفتي صناعة عمان و الأردن المهندس فتحي الجغبير إن الأردن أصبح وبفضل ثمار الاستقلال من البلدان التي يشار إليها بالبنان، وتحظى باحترام دولي وتعتبر مثالا يحتذى في في الأمن والاستقرار رغم الصعوبات التي تواجهها وخاصة شح الموارد والإمكانات، والاضطرابات السياسية والأمنية في بعض دول الجوار.اضافة اعلان


وأضاف الجغبير أن القيادة الهاشمية تعتبر رائدة الاستقلال حيث أرسى المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين دعائم الدولة الأردنية الحديثة وأوجد نسيج اجتماعي عزا نظيره، وقد تعززت هذه الإنجازات بفضل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الذي يواصل جهوده لبناء اقتصاد وطني قادر على مجاراة الاقتصاديات العالمية من خلال توظيف التكنولوجيا في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي وتجسيد الشراكة مع البلدان الأخرى من خلال اتفاقيات التجارة الحرة، كما يحرص جلالته على لقاء ممثلي فعاليات القطاع الخاص ومنها القطاع الصناعي للوقوف عن كثب على أهم المعيقات التي تواجه هذه القطاعات.

وأوضح الجغبير أن الصادرات الصناعية نمت خلال العقود الأخيرة، لتصل إلى أكثر من 7 مليارات دينار، مشكلة بذلك ما يزيد عن 90 % من الصادرات الوطنية علما بأن هذه الصادرات تصل إلى أكثر من (144) دولة، تضم أكثر من مليار مستهلك حول العالم، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين في القطاع الصناعي منذ البدايات وحتى الآن، والتي أدت إلى تحقيق هذه الإنجازات.

وأشار الجغبير إلى أن القطاع الصناعي استحوذ على ما نسبته 92 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية في المملكة خلال العام 2022، الأمر الذي يجعل هذا القطاع قائد التشغيل ومفتاحا لمعالجة مشكلة البطالة بصفته الأقدر على استحداث فرص عمل جديدة، موضحا أنه رغم التطورات التي يحققها القطاع الصناعي، إلا أنه يجب العمل لضمان استمرارية هذا النمو في القطاع الصناعي من خلال تنفيذ مبادرات وخطط رؤية التحديث الاقتصادي، والتي جاءت لإطلاق قدرات وإمكانات القطاعات الاقتصادية وخصوصا القطاعات ذات القيمة العالية.

 




 

 


 

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