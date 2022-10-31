الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

الجغبير رئيسا لصناعة عمان والقصراوي نائبا للرئيس

انقلاب صهريج محروقات بالزرقاء

امطار رعدية في الاردن الثلاثاء والارصاد تحذر

ندوة باليرموك تتدارس المسؤولية المجتمعية لجامعات الشمال

الحكومة ترفع سعر مادتي الديزل والكاز

تخفيض أسعار البنزين في الاردن

متقاعدو الضمان يطالبون بتفعيل جدولة السلف

الملك يتفقد مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة بمخيم الشهيد عزمي المفتي

تعديل أوقات الدوام في الجامعة الأردنية اعتباراً من الثلاثاء

التعليم العالي تعلن عن موعد تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض

الإثنين، 31-10-2022 06:35 م

الجغبير رئيسا لصناعة عمان والقصراوي نائبا للرئيس

1


الوكيل الاخباري - انتخب مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، المهندس فتحي الجغبير رئيسا للغرفة، وتميم القصراوي نائبا للرئيس.

كما انتخب المجلس أيضا في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، بحضور جميع الأعضاء الفائزين بانتخابات الغرفة التي جرت السبت الماضي، سعد ياسين أميناً للسر، وأحمد الخضري أمينا للصندوق، ومجدي الهشلمون نائبا لأمين سر المجلس، وعاهد الرجبي نائبا لأمين صندوق الغرفة.

وحسب بيان للغرفة؛ قرر المجلس تنسيب سعد ياسين ممثلا للغرفة في أمانة عمان الكبرى ومجدي الهشلمون ممثلا للغرفة في عضوية مجلس محافظة العاصمة.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 2

انقلاب صهريج محروقات بالزرقاء

1020223017423268261632

ندوة باليرموك تتدارس المسؤولية المجتمعية لجامعات الشمال

1020221716431601129050

الحكومة ترفع سعر مادتي الديزل والكاز

بنزين محروقات وقود1

تخفيض أسعار البنزين في الاردن

1667224419643

جلسة حوارية بمنتدى الاستراتيجيات حول السياحة في الاقتصاد الأردني

0L5A9388

متقاعدو الضمان يطالبون بتفعيل جدولة السلف

أخبار متعلقة
52022249577366691500

الضمان تنفذ حملة إعلامية لتشجيع سائقي العمومي على الاستفادة من استدامة ++

image

وفاة الوزير والعين الأسبق عادل ارشيد

الدفاع المدني 2

احتراق مركبة على طريق جرش - عمان - صور

5

صناعيو المقابلين والقويسمة يؤكدون التفافهم حول كتلة " إنجاز" في انتخابات غرفتي عمان والاردن

218842

إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

248901_3_1528139756

محافظ جرش يوعز بمعالجة انزلاق طريق قرية النعيمي