الجغبير رئيسا لصناعة عمان والقصراوي نائبا للرئيس

الوكيل الاخباري - انتخب مجلس إدارة غرفة صناعة عمان، اليوم الاثنين، المهندس فتحي الجغبير رئيسا للغرفة، وتميم القصراوي نائبا للرئيس.



كما انتخب المجلس أيضا في اجتماعه الذي عقد مساء اليوم، بحضور جميع الأعضاء الفائزين بانتخابات الغرفة التي جرت السبت الماضي، سعد ياسين أميناً للسر، وأحمد الخضري أمينا للصندوق، ومجدي الهشلمون نائبا لأمين سر المجلس، وعاهد الرجبي نائبا لأمين صندوق الغرفة.



وحسب بيان للغرفة؛ قرر المجلس تنسيب سعد ياسين ممثلا للغرفة في أمانة عمان الكبرى ومجدي الهشلمون ممثلا للغرفة في عضوية مجلس محافظة العاصمة.

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