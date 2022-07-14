الخميس 14-07-2022
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الخميس، 14-07-2022 08:11 م

الجغبير: قرار تطبيق المعاملة بالمثل يدعم تنافسية المنتج الوطني

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الوكيل الاخباري - أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن قرار مجلس الوزراء بتطبيق المعاملة بالمثل مع الجانب المصري، اعتبارا من شهر أيلول المقبل، يدعم التنافسية الصناعية للمنتج الوطني، مما يفتح الباب أكثر أمام الصناعة الوطنية محليا وخارجيا.

وقال الجغبير في بيان اليوم الخميس، إن قرار المعاملة بالمثل، يجب أن يطبق مع جميع الدول التي تفرض رسوما أو إجراءات تعيق حركة انسياب الصادرات الأردنية إليها، مشيراً إلى أن الكثير من الدول تفرض معيقات على الاستيراد دعما لصناعتها.

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