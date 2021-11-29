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الجغبير: 100 مليون دينار الدخل السنوي من منتجات الزيتون

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الإثنين، 29-11-2021 05:33 م

الجغبير: 100 مليون دينار الدخل السنوي من منتجات الزيتون

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أالوكيل الاخباري - اكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان، المهندس فتحي الجغبير، أن صناعة زيت الزيتون الأردنية شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، من حيث زيادة الإنتاجية وتحسن جودة المنتج من الزيت، وتحقيقه سمعة عربية ودولية، مكنته من دخول أسواق غير تقليدية في ظل منافسة كبيرة.

وأشار الجغبير، في بيان اليوم الاثنين، إلى قيمة الدخل السنوي من منتجات الزيتون تبلغ نحو 100 مليون دينار، فيما يقدر حجم الاستثمارات في القطاع بمئات الملايين إذا ما تم احتساب قيمة الأرض المستغلة في زراعة الزيتون، والصناعات القائمة عليها.

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