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الثلاثاء، 18-10-2022 09:20 ص

الجغرافي الملكي وبلدية اربد يوقعان مذكرة تفاهم

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الوكيل الإخباري - أبرم المركز الجغرافي الملكي الأردني وبلدية اربد الكبرى مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز أوجه التعاون بينهما في مجالات التدريب وتقديم الخبرات المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين.

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ووقع المذكرة عن المركز الجغرافي الملكي المدير العام العقيد المهندس معمر كامل حدادين وعن بلدية اربد رئيسها الدكتور المهندس نبيل احمد الكوفحي، بحضور عدد من المسؤولين من كلا الجانبين.


وتضمنت المذكرة تفصيلاً للخدمات والمعلومات التي سيقدمها المركز الجغرافي للبلدية، بحيث يقوم تزويد البلدية بالصور الجوية والفضائية والمعلومات الجغرافية اضافة الى طباعة خريطة اربد السياحة، إضافة لتدريب وتأهيل كوادر البلدية في مجالات العلوم المساحية وأنظمة المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد، بما ينعكس ايجاباً على تطوير الخدمات في مدينة اربد.


وبين العقيد الحدادين أن هذه المذكرة تأتي لتعزيز التعاون بين الجانبين بهدف تحسين واقع المدينة وتطويرها خاصة في جذب المشاريع الاستثمارية الحيوية التي تعود بالنفع على أبناء المحافظة، مؤكداً أن المركز يضع كافة إمكانياته العلمية والعملية لمختلف المؤسسات الوطنية سواء الحكومية أو الخاصة، في تنفيذ العديد من النشاطات والبرامج والمشاريع المهمة لا سيما بما يتعلق بالتدريب في مجالات العلوم المساحية وإنتاج الخرائط وتقنيات الاستشعار عن بعد.


وأكد حدادين أن تبادل الخبرات وعقد مثل هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ستنعكس ايجاباً على الطرفين، وتعمل على توظيف المعلومات والمعرفة المتوفرة لخدمة المجتمع.


من جهته قال الدكتور الكوفحي أنّ المذكرة تأتي من حرصاً من البلدية على دعم وتوطيد الشراكة الاستراتيجية القائمة ما بين البلدية والمؤسسات الوطنية سواء في القطاع العام أو الخاص، معبراً عن سعادته بهذا التعاون، ومشيداً بذات الوقت بدور المركز وإسهاماته في النهوض بخدمات البلدية من خلال تأهيل وتمكين موظفي البلدية وتطوير قدراتهم بالتدريب المختص في أعمال المساحة.


وأكد على استعداد البلدية لتقديم كل ما يمكن من أجل إنجاح هذا التعاون بما يلبي احتياجات المجتمع والنهوض به.

 




 

 


 

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