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الأربعاء، 01-12-2021 04:45 م

الجمارك: أبوابنا مفتوحة أمام المستثمرين

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الوكيل الإخباري - قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة ان أبواب دائرة الجمارك مفتوحة أمام المستثمرين والصناعيين وتعزيز التواصل والتشاركية مع القطاع الخاص بهدف التسهيل والتبسيط بالإجراءات الجمركية على جميع القطاعات التجارية من أجل تحفيز البيئة الاستثمارية وزيادة النمو الاقتصادي.

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جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها القضاة الى مركز جمرك مدينة الحسن الصناعية اربد التقى خلالها العديد من المستثمرين وأصحاب المصانع مستمعا لملاحظاتهم المتعلقة بالعمل الجمركي والتحديات والقضايا التي تواجه القطاع التجاري والاستثماري في المدينة التي تعد من أكبر المدن الصناعية القائمة في المملكة ودورها في زيادة حجم الصادرات إلى جميع دول العالم.


بدوره أكد القضاة بان الدائرة تسعى إلى تقديم كل ماهو أفضل من خدمات من شأنها التسهيل على المستثمرين واستخدام التكنولوجيا الحديثة وتطويرها بشكل ينعكس ايجابا عليهم واستغلالها لتقليل الكلف و تخفيض زمن الافراج عن البضائع والاسراع في عملية الإنجاز والتصدير إلى الأسواق العالمية.


وقام القضاة بتكريم عدد من المستثمرين لما قدموا من انجازات ساهمت بزيادة حركة الصادرات وتنشيط تجارة الترانزيت.


ومن جانب اخر قام القضاة بزيارة تفقدية لمعبر وادي الأردن اطلع خلالها على الإجراءات الجمركية المقدمة في المركز، واستمع إلى إيجاز قدمه مدير المركز عميد جمارك مؤنس خليفات تحدث فيه عن إنجازات المركز والأنشطة والمشاريع القائمة والتطلعات المستقبلية وحجم العمل اليومي من الصادرات والورادات وبيانات الترانزيت المنظمة في المركز.


كما شملت الزيارة جولة داخل أنحاء المركز رافقه فيها قادة الأجهزة الأمنية العاملة في المركز اشتملت مبنى القادمين والمغادرين وساحات الشحن ومبنى الأسواق الحرة.


كما التقى بعدد من مناديب شركات التخليص العاملة بالمركز واستمع لملاحظاتهم موعزا بحل جميع القضايا والمعيقات التي تواجههم.


وفي نهاية الزيارة شكر القضاة كافة العاملين من الموظفين والأجهزة الأمنية على الجهد المميز والمبذول من قبلهم وحثهم على بذل المزيد والارتقاء بالعمل الجمركي والعمل بروح الفريق الواحد والتنسيق والتعاون بين لخدمة ومصلحة وطننا الغالي.

 




 

 


 

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