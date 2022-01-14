الجمارك: السلع المتداولة في الاعلام هي قوائم عالمية موحدة

الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، أن ما يتم تداوله من قوائم سلع عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي قوائم سلع موحدة صادرة عن منظمة الجمارك العالمية وتتضمن ما يزيد على 84 ألف بند متعارف عليه في جميع أنحاء دول العالم سواء أكانت هذه السلع متداولة في هذا البلد او ذاك.

اضافة اعلان



وقال القضاة، اليوم الجمعة، إن المملكة وقعت على اتفاقية النظام المنسق بتاريخ 10/ 6/ 1985 وهي اتفاقية دولية خاصة بتصنيف السلع والبضائع وفق جداول التعريفة الدولية المرفقة بهذه الاتفاقية والتي يتم بموجبها بنود تعرفة دولية لكافة السلع والبضائع القابلة للتداول في جميع بلدان العالم.



واستهجن القضاة لجوء بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الى التندر بشأن وجود مثل هذه السلع في قوائم دولية دونما تمييز بين السلع المتداولة في الاردن او تلك المتداولة في كافة أنحاء العالم.



وقال ان القرار الحكومي الأخير بتخفيض الجمارك على الاف أصناف السلع المستوردة هو أكبر عملية تخفيض جمركي على الاطلاق وستنعكس اثاره الايجابية على المواطنين ويشمل مختلف القطاعات.



وناشد وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمصداقية عند تناولها لهذا القرار وآثاره الايجابية وعدم الانسياق وراء شائعات وفبركات سواء كان ذلك عن قصد او دون قصد.



وأضاف أن البعض راهن منذ فترة طويلة على أن مثل هذا القرار بكل ما حمله من تخفيف على المواطنين لن يصدر، ولذلك فأننا نجد محاولات للتشكيك والتقليل من الانجاز واللجوء الى السلبية وتضليل الرأي العام.