الجمعة 14-01-2022
الوكيل الاخباري

الأمن يحقق بجريمة قتل شاب في إربد

مراكز فحص كورونا في المملكة السبت - أسماء

"الوطني لمكافحة الأوبئة" يكشف أعراض المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

الصفدي: الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

الجمارك: السلع المتداولة في الاعلام هي قوائم عالمية موحدة

بيان هام من مركز الازمات حول نقل مراكز التطعيم - اسماء

الصحة توضح آلية تلقي بديل دواء ميرك لعلاج كورونا المتوافر في الأردن

الارصاد: هطول الأمطار مستمر وتساقط الثلوج حتى الاحد

وفاة طفلة واصابة آخرين بتسمم غذائي في عمان

الجمعة، 14-01-2022 08:42 م

الجمارك: السلع المتداولة في الاعلام هي قوائم عالمية موحدة

1202211115754227837375


الوكيل الإخباري - أوضح مدير عام دائرة الجمارك العامة اللواء جلال القضاة، أن ما يتم تداوله من قوائم سلع عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي هي قوائم سلع موحدة صادرة عن منظمة الجمارك العالمية وتتضمن ما يزيد على 84 ألف بند متعارف عليه في جميع أنحاء دول العالم سواء أكانت هذه السلع متداولة في هذا البلد او ذاك.

اضافة اعلان


وقال القضاة، اليوم الجمعة، إن المملكة وقعت على اتفاقية النظام المنسق بتاريخ 10/ 6/ 1985 وهي اتفاقية دولية خاصة بتصنيف السلع والبضائع وفق جداول التعريفة الدولية المرفقة بهذه الاتفاقية والتي يتم بموجبها بنود تعرفة دولية لكافة السلع والبضائع القابلة للتداول في جميع بلدان العالم.


واستهجن القضاة لجوء بعض وسائل الاعلام والتواصل الاجتماعي الى التندر بشأن وجود مثل هذه السلع في قوائم دولية دونما تمييز بين السلع المتداولة في الاردن او تلك المتداولة في كافة أنحاء العالم.


وقال ان القرار الحكومي الأخير بتخفيض الجمارك على الاف أصناف السلع المستوردة هو أكبر عملية تخفيض جمركي على الاطلاق وستنعكس اثاره الايجابية على المواطنين ويشمل مختلف القطاعات.


وناشد وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمصداقية عند تناولها لهذا القرار وآثاره الايجابية وعدم الانسياق وراء شائعات وفبركات سواء كان ذلك عن قصد او دون قصد.


وأضاف أن البعض راهن منذ فترة طويلة على أن مثل هذا القرار بكل ما حمله من تخفيف على المواطنين لن يصدر، ولذلك فأننا نجد محاولات للتشكيك والتقليل من الانجاز واللجوء الى السلبية وتضليل الرأي العام.


واوضح ان جداول التعريفة الدولية التي يحلو للبعض نشر أجزاء منها هنا وهناك تتضمن بنودا غير موجودة في معظم دول العالم وليس الأردن فحسب، ولذلك فإن انتقائها لغاية او اخرى ينم إما عن عدم معرفة أو سوء قصد.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
122021210426817331297

مراكز فحص كورونا في المملكة السبت - أسماء

1202212113221892542221

"الوطني لمكافحة الأوبئة" يكشف أعراض المصابين بمتحور أوميكرون في الأردن

1202213235539775394932

الصفدي: الشراكة الأردنية الأمريكية صلبة وقوية

120221212544477086696

مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

1024x576_main_image5d7124839971c

"الوطني لحقوق الإنسان" يشيد بقرار الوقف المؤقت لفرض الإقامة الجبرية

120221314332707306801

بيان هام من مركز الازمات حول نقل مراكز التطعيم - اسماء

أخبار متعلقة
czo5MToiaHR0cHM6Ly93d3cuc2FyYXlhbmV3cy5jb20vaW1hZ2UucGhwP3Rva2VuPTc0ZjU5ODE5NTdiMzk3Yjc4ZGZjNmNmODI2MTA2YThkJmFtcDtzaXplPW1lZGl1bSI7

الحموي: المخابز تعمل 24 ساعة.. وزيادة وعي المواطنين في المنخفضات

image (1)

قطر تُعيد الأردن لقائمة الدول الخضراء

620202811629226505286

70 مليون يورو لتحويل قناة الملك عبدالله إلى أنبوب مغلق

12202114113737165867964

شواغر وظيفية في جامعة اليرموك

1220211018331764812490

انخفاض اصابات كورونا النشطة في الأردن

12202114225029630399207

التعليم العالي: 71.6 ألف طلب مطابق لشروط الإستفادة من المنح والقروض الداخلية