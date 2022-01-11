الجمارك: المواطن سيلمس التخفيض على التعرفة الجمركية يوميا

الوكيل الإخباري - قال مدير عام دائرة الجمارك جلال القضاة، إن الهدف وراء التعرفة الجمركية رفع القوة الشرائية للمواطنين وتسهيل الإجراءات الجمركية في القطاع التجاري والسياحي إلى جانب الحد من التهريب.

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وأضاف القضاة، عبر التلفزيون الأردني، أن الدائرة ستطبق التعرفة الجديدة بعد 24 ساعة من صدورها في الجريدة الرسمية، مؤكدا دخولها حيز التنفيذ هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.



وبيّن، أنّه جرى تخفيض على مجمل التعرفة الجمركية؛ إذ كانت الرسوم الجمركية تبدأ بصفر وتنتهي بـ40 بالمئة لتصبح "5 بالمئة للشرائح الأكثر من قيمة 5 بالمئة والواحد بات صفر بالمئة باستثناء ثلاث قطاعات التي لها صناعات محلية تتمثل بالأثاث والمواد الغذائية والصناعات الهندسية لغايات حمايتها، أصبحت الرسوم عليها (25 بالمئة و15 بالمئة)".



وأوضح أنّ تطبيق الرسوم المترتبة على البضائع من خلال الشراء الالكتروني عبر رسوم معدة لها مسبقا، حيث تبلغ 10 بالمئة حسب القيمة لغاية 200 دينار.



ولفت إلى أن المواطن سيلمس التخفيض على التعرفة الجمركية بشكل يومي.



وأوضح أن "فئة الرسم 25 بالمئة وجدت لغاية حماية الصناعات المحلية ومنحنهم فترة 5 سنوات أي في عام 2025 ستنخفض الفئة إلى 20 بالمئة ومع بداية عام 2027 ستنخفض هذه الفئة إلى 15 بالمئة".