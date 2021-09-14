الجمارك تبدأ بتطبيق نظام الاسيكودا بمدينة الحسن الصناعية

الوكيل الاخباري - بدأت دائرة الجمارك اليوم الثلاثاء بتطبيق نظام الاسيكودا "التصنيع والتصدير" الخاص بالإدخال المؤقت بمدينة الحسن الصناعية بحضور مدير عام الجمارك اللواء جمرك جلال القضاة.



وقال القضاة خلال حفل الاطلاق، إن إطلاق النظام جاء إيماناً بأهمية دور الدائرة بتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال تطوير العمليات الجمركية وتنفيذ سلسلة واسعة من المبادرات التي من شأنها تحفيز النمو الاقتصادي للقطاعات الاقتصادية المختلفة ومن ضمنها القطاع الصناعي.

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