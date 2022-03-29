الجمارك تُحبط تهريب أجهزة كشف معادن

الوكيل الإخباري -

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أحبطت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية جمرك العقبة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية محاولة تهريب نكهات سجائر إلكترونية (جوس) بعدد (35684) عبوة بالإضافة إلى سجائر إلكترونية عدد(40)، وعدد من أجهزة كشف المعادن والتي تم ضبطها أثناء تفتيش حاوية محملة (بالأثاث المنزلي) ضمن مخابئ سرية محكمة.وأضاف الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك أن هذه الضبطية تعتبر نوعية، وتأتي نتيجة للمتابعة الحثيثة والحس الأمني الذي يتمتع به موظفو الجمارك.من جانبه أشاد مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة بالجهود الكبيرة والكفاءة التي يتمتع بها موظفو الجمارك من خلال ضبطهم للعديد من القضايا النوعية والمميزة، والتي تنُمُ عن حرصهم الشديد لحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً الى أن التهريب يعتبر آفة تنخر في جسد الاقتصاد الوطني وعلينا مكافحتها بكافة أشكاله وانواعه.