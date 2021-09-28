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الثلاثاء، 28-09-2021 03:29 م

الجمارك تحبط تهريب أدوية

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك الكرامة تمكنت من احباط تهريب أدوية كانت متجهة إلى دولة عربية مجاورة.

وأضاف بأنه تم ضبطها اثناء الاشتباه بالشاحنة وتحويلها على جهاز X_Ray وتم العثور على مايقارب (٢٥) الف علبة أدوية مختلفة مخبأة بطريقة احترافية داخل أرضية الشاحنة.

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وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتحويلها للجهات المختصة لإجراء المقتضى القانوني.

 

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