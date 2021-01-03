الجمارك تحبط تهريب اجهزة ايفون بعمان

الوكيل الاخباري - قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان دوريات مكافحة التهريب تمكنت من احباط تهريب اجهزة خلوية نوع آيفون وبواقع ١٦٥ جهاز في العاصمة عمان.

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وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمهربات وتحويل المهربين للنائب العام الجمركي لاجراء المقتضى القانوني.



ويعتبر قطاع الخلويات من القطاعات المستهدفة بالتهريب رغم انها معفية من الرسوم الجمركية ولا يتوجب عليها سوى ضريبة مبيعات بواقع ١٦٪؜ .



وتهيب دائرة الجمارك بجميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات عبر هواتف عمليات مكافحة التهريب ذات الأرقام :

0780323297

0780323298

أو عبر الواتس اب رقم :0780381381



