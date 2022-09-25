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الأحد، 25-09-2022 05:09 م

الجمارك تحبط تهريب كميات كبيرة من نكهات السجائر الإلكترونية

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الوكيل الاخباري - أحبطت كوادر مديرية مكافحة التهريب في دائرة الجمارك العامة محاولة تهريب شاحنة محملة بكميات كبيرة من نكهات السجائر الإلكترونية، كانت مخبأة داخل مادة الفحم.

وقال مدير مكافحة التهريب، عقيد جمارك رائد الشياب، إنه نتيجة للجهود الاستخباراتية الحثيثة لكوادر مكافحة التهريب والتفتيش الدقيق من قبل موظفي الجمارك لإحدى الشاحنات، تم ضبط المهربات مخبأة بشكل سري داخل 19 طنا من مادة الفحم ومغلفة بالمادة الصخرية والقصدير للتمويه.

وأضاف الشياب أن الشاحنة كانت قادمة من إحدى الدول العربية ومتجهة لمستودعات التاجر وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهربة لإجراء المقتضى القانوني.

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