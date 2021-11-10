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الأربعاء، 10-11-2021 10:03 ص

الجمارك تحبط تهريب مخدرات في جمرك جابر

اخطر-انواع-المخدرات-بالصور


الوكيل الإخباري- قال الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك جابر، وبالتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الامنية، تمكنت من احباط تهريب 35 الف حبة كبتاغون ومادة الكريستال المخدر بما يقارب 2.5 كغم تم ضبطها داخل سيارة عمومي مخصصة لنقل الركاب تحمل لوحة أجنبية.

وأضاف الناطق الاعلامي بان المضبوطات كانت مخبأة داخل مخبأ سري داخل جسم السيارة تم إعداده خصيصا لغايات التهريب.

وتم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمضبوطات وتسليمها إلى إدارة مكافحة المخدرات لإجراء المقتضى القانوني.

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