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الأربعاء، 09-12-2020 10:12 ص

الجمارك تحبط تهريب ملابس وأحذية في عمان

دورية جمارك -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - قال الناطق الرسمي باسم دائرة الجمارك الاردنية ان دوريات مكافحة التهريب تمكنت من ضبط شاحنة تحمل بضائع متنوعة مهربة من الالبسة، الأحذية، السماعات ، والمسجلات حيث تم ضبطها بالقرب من العاصمة عمان.

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وبحسب بيان صدر عن الدائرة ووصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه: "على الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي وقد تم التحفظ على المهربات وتحويل أوراق القضية للنيابة العامة الجمركية  لإجراء المقتضى القانوني" .


وتهيب دائرة الجمارك  بجميع الاخوة المواطنين الابلاغ عن أية مهربات عبر ارقام هواتف مكافحة التهريب 0780323297/0780323298أو عبر الواتس اب رقم :0780381381


ومن الجدير بالذكر تخضع هذه البضائع لموافقات من جهات رقابية كالمواصفات والمقاييس إضافة إلى التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب الاخرى.


 




 

 


 

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