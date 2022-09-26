الجمارك تحبط محاولة تهريب 130 كرتونة دخان

الوكيل الإخباري -

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صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك ، بأنّ كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (130) كرتونة دخان، وجدت ضمن مخبئ سري مخبأة بطريقة فنية.وفي التفاصيل تم الاشتباه في شاحنة "براد " قادمة من إحدى الدول المجاورة، حيث تم إخضاعها واستهدافها من خلال جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت الكمية بواقع (6500) كروز، مخبأة بطريقة فنية محكمة ضمن تصفيحة معدنية في أرضية وسقف الشاحنة، تم إعدادها خصيصًا لهذه الغاية،، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهرّبة.وأشاد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بالجهود المخلصة واليقظة المستمرة والفراسة العالية والعمل الدؤوب لدى موظفي الجمارك، معربًا عن شكره وتقديره لكافة منتسبي الدائرة على جهودهم المميزة، وتعاونهم المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من محاولات التهريب، والقضايا النوعية المتميزة، خلال هذه الفترة.