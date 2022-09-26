الإثنين 26-09-2022
الوكيل الاخباري

تقرير اقتصادي: الاقتصاد العالمي سيتعرض لصدمة أكبر مما كان متوقعا

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

الامن العام : العثور على جثة الشاب الغريق - صور

رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث تعزيز التعاون مع السودان

الحنيطي يشيد بالجهود التي يبذلها حرس الحدود

جامعة آل البيت: لا قرار برفع الرسوم

الجمارك تحبط محاولة تهريب 130 كرتونة دخان

الحكومة: انخفاض أسعار المحروقات عالمياً

الذهب عالمياً يتراجع لأدنى مستوى منذ 29 شهراً

ارتفاع نصيب الفرد من الطاقة الكهربائية في الأردن 1.4% العام الماضي

الإثنين، 26-09-2022 04:15 م

الجمارك تحبط محاولة تهريب 130 كرتونة دخان

a121d70a-b82f-46cb-b825-0b8c3d47cd7f


الوكيل الإخباري - صرّح الناطق الإعلامي باسم دائرة الجمارك ، بأنّ كوادر الجمارك العاملة في مركز جمرك الكرامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط محاولة تهريب (130) كرتونة دخان، وجدت ضمن مخبئ سري مخبأة بطريقة فنية.اضافة اعلان


وفي التفاصيل تم الاشتباه في شاحنة "براد " قادمة من إحدى الدول المجاورة، حيث تم إخضاعها واستهدافها من خلال جهاز الفحص بالأشعة (x-ray)، وعند إجراء عملية الكشف والمعاينة الفعلية وجدت الكمية بواقع (6500) كروز، مخبأة بطريقة فنية محكمة ضمن تصفيحة معدنية في أرضية وسقف الشاحنة، تم إعدادها خصيصًا لهذه الغاية،، وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمحتويات المهرّبة.

وأشاد مدير عام الجمارك لواء جمارك المهندس جلال القضاة، بالجهود المخلصة واليقظة المستمرة والفراسة العالية والعمل الدؤوب لدى موظفي الجمارك، معربًا عن شكره وتقديره لكافة منتسبي الدائرة على جهودهم المميزة، وتعاونهم المستمر مع كافة الأجهزة الأمنية في إحباط العديد من محاولات التهريب، والقضايا النوعية المتميزة، خلال هذه الفترة.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
920222410553306814846

توضيح حكومي حول امكانية زيادة رواتب الموظفين

272758492_301479882023813_4006079451056598472_n

تربية بني عبيد تنظم يوما مفتوحا للتوعية بمخاطر المخدرات

0

الامن العام : العثور على جثة الشاب الغريق - صور

6331a8b417eef

رئيس هيئة الأركان المشتركة يبحث تعزيز التعاون مع السودان

image (1)

الحنيطي يشيد بالجهود التي يبذلها حرس الحدود

920221922720684917947

جامعة آل البيت: لا قرار برفع الرسوم

أخبار متعلقة
920221816488148781307

القضاة: رواتب موظفي الجمارك لن تمس في نظام الضابطة الجمركية

6d79275e-الجمارك

871 مليون دينار حاصلات الجمارك في النصف الأول من العام الحالي

6320768f0654b

العودة عن قرار غرامات تأخير الشاحنات الأردنية في الأراضي المصرية

c3e812a0-baef-4cc4-a0fe-49ab63d653f7

إحباط محاولة تهريب 10 كغم من مادة الكريستال المخدر بمركز جمرك جابر

main_image630de0584c9ea

الأمن ينشر فيديو لحظة ضبط شخص متورط بالمخدرات بالأردن - فيديو

630ddf3e55bf4

إسكان موظفي أمانة عمّان يصدر دفعة جديدة لمستحقي القروض