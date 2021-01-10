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الأحد، 10-01-2021 11:43 م

الجمارك تحصل 1.447 مليار دينار العام الماضي

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الوكيل الاخباري - حصلت دائرة الجمارك الأردنية 1.447 مليار دينار خلال 2020، لجميع دوائر المملكة، وفي 2019 تم تحصيل 1.486 مليار بانخفاض نحو 2.6% بالتحصيلات العامة، حسب مدير عام الجمارك الأردنية اللواء عبد المجيد الرحامنة، الأحد.
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وقال الرحامنة لقناة المملكة إن مستوردات المملكة خلال العام الماضي وصلت إلى 9.2 مليار دينار، مشيرا إلى أن "ما حصلته (دائرة الجمارك) من الـ 9.2 مليار هو فقط مليار و20 مليون".

وأضاف أن دائرة جمارك معنية بتحصيل الرسوم الجمركية، ضريبة المبيعات، جميع الضرائب التي لها علاقة بالمبيعات من ضريبة خاصة نسبية ونوعية وعلى المستوردات.


 




 

 


 

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