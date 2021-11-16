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الثلاثاء، 16-11-2021 04:53 م

الجمارك: تسهيل حركة انسياب البضائع إلى السوق الفلسطينية

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الوكيل الاخباري– أكد مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية عميد جمارك عناد الطعاني حرص الدائرة على تسهيل حركة انسياب البضائع إلى السوق الفلسطينية خصوصا فيما يتعلق بتجارة الترانزيت.اضافة اعلان


وأشار خلال لقاء نظمته غرفة تجارة الأردن، الثلاثاء، مع وفد ملتقى رجال الأعمال الفلسطينيين في الخليل الذي يزور المملكة حاليا، إلى وجود مقترحات لإنشاء منطقة حرة أردنية فلسطينية مشتركة تكون بمثابة حاضنة للتبادل التجاري بين الأردن وفلسطين، مبينا أن الدائرة على استعداد لتسهيل إقامة “البوندد” الجمركي للحد من معاناة وتأخير دخول البضائع إلى فلسطين.

ووفقا لمعطيات إحصائية، بلغ حجم التبادل التجاري بين الأردن والسلطة الوطنية الفلسطينية خلال العام الماضي، نحو 139 مليون دينار، منها 108 ملايين دينار صادرات للمملكة.

ويصدر الأردن إلى السوق الفلسطينية المنتجات المعدنية (الاسمنت المائي) ومعادن عادية (المنيوم ومصنوعاته) والأغذية وصناعات كيماوية وعجينة الخشب والبلاستيك ومصنوعاته، بالإضافة إلى المواد النسيجية.

 




 

 


 

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