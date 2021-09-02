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الخميس، 02-09-2021 03:04 م

الجمارك تضبط أجهزة خلوية في جمرك المطار

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي لدائرة الجمارك ان الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار الملكة علياء الدولي للركاب وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة في المركز تمكنوا من ضبط أجهزة خلوية مختلفة بحوزة امتعة أحد المسافرين القادمين الى المملكة وداخل الجسد بعد الاشتباه به واخضاعه للتفتيش الجسدي حيث تم ضبط ما يقارب (582) جهاز.

وعلى الفور تم تنظيم محضر ضبط اصولي بالمضبوطات واحالة القضية الى مدعي عام الجمارك لإجراء المقتضى القانوني.

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