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الإثنين، 28-12-2020 09:33 ص

الجمارك تضبط خط انتاج لتصنيع المعسل المقلد

دورية جمارك -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - تمكنت كوادر الجمارك الأردنية العاملة في مديرية جمرك العقبة من ضبط خط لإنتاج المعسل مخالف لقرار مجلس الوزراء الذي ينظم استيراد آلات تصنيع وإنتاج السجائر والمعسل ومدخلات انتاجها، بحسب الناطق الاعلامي لدائرة الجمارك عماد نصير.

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وقال نصير في بيان وصل "الوكيل الإخباري" نسخة منه، اليوم الاثنين، انه تم تحويل القضية للنائب العام الجمركي لإجراء المقتضى القانوني.

 

يذكر ان دائرة الجمارك تعمل باستمرار لتحسين وتطوير أداء كوادرها العاملة في جميع المواقع ضمن أحدث الأساليب والتقنيات المعتمدة عالمياً، وتبذل جميع الجهود والطاقات لمكافحة التهريب والغش التجاري؛ لتحقيق أهداف الدائرة ومن ضمنها حماية الاقتصاد الوطني والمواطنين من المواد الخطرة والمقلدة.


 




 

 


 

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