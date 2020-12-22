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الثلاثاء، 22-12-2020 01:50 م

الجمارك تضبط زيت حشيش داخل طعام حيوانات !

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الوكيل الاخباري - تمكنت الكوادر الجمركية العاملة في مركز جمرك مطار التخليص من التعامل مع 12 قضية مخدرات نوعية خلال النصف الثاني للعام الحالي 2020، بالتعاون مع ادارة مكافحة المخدرات ومن أبرز القضايا التي تم ضبطها (48)كغم من مادة الكوكايين المخدر ، و (108)كغم جوكر(حشيش صناعي).


وتم ضبط 199 امبولة زيت حشيش بالاضافة إلى كيلو زيت حشيش كانت مخبأة بطريقة احترافية داخل طعام الحيوانات، و(22)كغم من مادة القات المخدر، و (2)كغم كريستال مخدر.


وتم احباط تهريب نصف (كغم) من بذور القنب المخدر مخبأة داخل شحنة والمصرح عنها قطع غيار وبعد تفتيشها تم العثور على المخدرات، وضبط مواد مخدرة داخل عبوة مكملات غذائية تحتوي على كبسولات.


وتستخدم كوادر الجمارك لمكافحة تهريب المخدرات أساليب متطورة وتقنيات حديثة مكنتها خلال الفترة الأخيرة من تحقيق الكثير من أهدافها والحد من عمليات التهريب، والبحث والتحري وجمع المعلومات عن الأشخاص المشبوهين بالتعاون والتنسيق البناء مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات لاستكمال إجراءات التحقيق بمتابعة وتنسيق مستمر.

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وتؤكد دائرة الجمارك بانها تمضي قدماً في تحقيق هدفها في مكافحة الانشطة التجارية غير المشروعة والتي تشكل خطراً كبيراً على صحة المواطنين .


 




 

 


 

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