الخميس 26-08-2021
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الخميس، 26-08-2021 12:02 م

الجمارك تكشف تفاصيل ضبط خط إنتاج سجائر مخالف للقانون

دائرة الجمارك


الوكيل الإخباري - أعلن مدير دائرة الجمارك اللواء جلال القضاة، عن ضبط خط انتاج لصنع الدخان كامل بشكل مخالف للقوانين والأنظمة، بأحد مدن المملكة.

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وأضاف أن الدخان دخل إلى البلاد بطريقة مشروعة قبل نحو 3 سنوات ثم تم استثماره بطريقة غير مشروعة، وتم ضبط كميات كبيرة من التبغ المهرب تقدر بـ5 طن لاستخدامها لغايات غير سليمة وصحيحة.


وأكد أن التهريب لا يعني فقط حرمان خزينة الدولة من الرسوم والضرائب، بل إحداث خلل بالنمط التجاري والعدلة بالأسواق، مضيفا أن التهريب يؤدي إلى تسلل البضائع للمواطنين دون الحصول على الموافقات اللازمة من المؤسسات المعنية.

 

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