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الثلاثاء، 04-10-2022 03:42 م

الجمارك تنظم دورة تدريبية حول إدارة المخاطر

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الوكيل الإخباري - نظمت دائرة الجمارك الأردنية، دورة تدريبية متخصصة بإدارة المخاطر، تهدف إلى تطبيق نظام إدارة مخاطر متكامل يتماشى مع قرار رئاسة الوزراء بتوحيد جهات الرقابة الحدودية تحت مظلة الجمارك، والتي اعتمدت من قبل رئاسة الوزراء بداية شهر آب لهذا العام.

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وقال مساعد المدير العام للشؤون المالية والإدارية عميد جمارك الدكتور عناد الطعاني، إن الدورة تأتي في إطار الجهود المبذولة؛ لمساعدة الحكومة على تطبيق نظام إدارة مخاطر متكامل، وهي إحدى مبادرات مشروع تحسين بيئة الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تيسير التجارة.


وتشتمل الدورة التي تستمر 4 أيام، على عدد من المحاضرات المتعلقة باستراتيجيات إدارة المخاطر وأفضل الممارسات التنظيمية، النظرية والعملية، وأتمتة مراقبة الحدود والتقنيات الحديثة لإدارة المخاطر.


وتستهدف الدورة التي تأتي بالتعاون مع خبراء من مركز التجارة الدولية، موظفي وحدات المخاطر في 6 جهات رقابية حكومية معنية بعملية التوحيد والدمج في المنافذ الحدودية، وهي وزارات الزراعة، البيئة، الصحة، مؤسسة المواصفات والمقاييس، مؤسسة العامة للغذاء والدواء ومجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.


يذكر أن مشروع تحسين بيئة الأعمال التجارية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ينفذه مركز التجارة الدولية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والحكومة الأردنية، بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية ومملكة هولندا.

 




 

 


 

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