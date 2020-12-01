الجمارك تنفذ مبادرة دفء الشتاء في العقبة

الوكيل الاخباري -

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نفذت كوادر مديرية جمرك العقبة مبادرة "دفء الشتاء" بمساهمة من شركات التخليص وتجار من مدينة العقبة.وقالت دائرة الجمارك في بيان اليوم الثلاثاء، إنه تم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع جمعية أبناء العقبة لرعاية وتأهيل الأيتام في محافظة العقبة، وتم خلالها توزيع معدات التدفئة والأغطية والملابس والطرود الغذائية على الاسر الفقيرة.من جهته قال مدير جمرك العقبة عقيد جمارك سامر قباعة، إن مبادرة دفء الشتاء التي تنظمها الدائرة بشكل سنوي تأتي ضمن المسؤولية المجتمعية التي ينفذها كوادرها لخدمة المجتمع المحلي، مؤكدا أن هذه المبادرة تأتي في سياق تعزيز المسؤولية المجتمعية للدائرة وكوادرها ضمن خطتها الاستراتيجية المتبعة.