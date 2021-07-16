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الجمعة، 16-07-2021 11:31 م

الجمارك توضح حول إعفاء الحاوية الأميركية

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الوكيل الاخباري - أكدت دائرة الجمارك انه تم استكمال الاجراءات الجمركية على البيان الخاص بحاوية واردة من الولايات المتحدة الأمريكية ، وتعود ملكيتها لجمعية خيرية .اضافة اعلان


واضافت الدائرة ، انه تم الطلب من الدوائر الرقابية استكمال اجراءاتها الاعتيادية على البيان وسيتم اخراج البضاعة من العقبة يوم غد السبت .

وفي توضيحها حول الية اعفاء الحاوية من الرسوم والضرائب بينت الدائرة ، ان الحاوية وصلت الى ميناء العقبة بتاريخ 5 حزيران الماضي ، ولم يتم تنظيم بيان جمركي بسبب ان الجمعية الوارد باسمها الحاوية لم تكن حاصلة على الاعفاء اللازم مسبقا، موضحة ان الجمعية تقدمت بطلب الى وزارة التنمية لإعفاء محتويات الحاوية بعد وصولها ميناء العقبة حيث طلبت الوزارة استصدار قرار من مجلس الوزراء بالإعفاء.

واضافت الدائرة في توضيحها، انه في تاريخ 7 تموز الحالي صدر كتاب من رئاسة الوزراء بإعفاء الشحنة ،واصدرت وزارة التنمية الاجتماعية توصية الكترونية بالإعفاء بتاريخ 13 تموز الحالي، ليتم بعدها تقديم الوثائق لدائرة الجمارك و تنظيم البيان الجمركي بتاريخ 14 تموز الحالي ، والسير بالإجراءات الجمركية .

 




 

 


 

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