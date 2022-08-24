الجمارك توقع اتفاقية الربط الإلكتروني مع شركة الأسواق الحرة

الوكيل الاخباري - وقعت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الأربعاء في مبناها، اتفاقية الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات مع شركة الأسواق الحرة الأردنية، انطلاقًا من دور الدائرة في تعزيز العمل المشترك وتسهيل الإجراءات وتبادل المعلومات بشكل آمن مع القطاع الخاص بكل سهولة ويسر؛ توفيرًا للوقت والجهد والتكلفة.



وتهدف الاتفاقية التي وقعها عن دائرة الجمارك مديرها العام لواء جمارك جلال القضاة، وعن الشركة مديرها التنفيذي المهندس هيثم المجالي، إلى فتح قناة اتصال إلكترونية بين الطرفين؛ لإحكام الرقابة وتسهيل العمل من خلال توفير البيانات المتعلقة بعمليات البيع والرسوم المحصلة وغيرها من المعلومات بشكل آلي ومباشر لقواعد بيانات دائرة الجمارك ضمن نظام إدارة المخزون.

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