الجمارك: لا محددات لعبور حافلات الترانزيت عبر حدود جابر

الوكيل الاخباري– أكد مدير جمرك جابر عقيد جمارك أحمد القرعان، أنه يُسمح للحافلات والمركبات الأجنبية الترانزيت بالعبور عبر مركز حدود جابر دون التقديم على المنصة الالكترونية (منصة سائقي السفريات) ودون تحديد عدد محدد لها.



وقال إنه يُسمح للسفريات العمومي “الأردني والسوري” بالخروج والعودة ونقل الركاب شريطة التسجيل على منصة سائقي السفريات وبحد أقصى 100 سيارة أردنية للمغادرة و100 سورية قادمة للمملكة.



وأضاف أنه يُسمح للمسافر الأردني والأجنبي الدخول للمملكة عبر المعبر بحد أقصى 500 مسافر يومياً من خلال التسجيل على المنصة، أما المسافرين الأجانب القادمين عن طريق الترانزيت فلا يوجد عدد محدد لهم.



وبين القرعان أن قرار فتح معبر حدود جابر دخل حيز التنفيذ منذ يوم أمس الأربعاء، حيث قامت دائرة الجمارك الأردنية بالتجهيز لهذا القرار من خلال العديد من الإجراءات لتسهيل حركة المسافرين والبضائع، حيث تم زيادة أعداد الموظفين في مجال التفتيش والمعاينة وإدخال بيانات المركبات، كما وتم تجهيز المسارب الموجودة تحت مظلات التفتيش القادمين بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية داخل الحدود.



وتابع إنه تم ايضاً تجهيز صالات القادمين والمغادرين في قسم الركاب، مشيرا إلى أن الإجراءات عبر المركز ستكون سهلة وبسيطة ومُيسرة للملتزمين، وسيتم تطبيق الإجراءات الجمركية بحدود القانون لحماية اقتصادنا ومجتمعنا من إدخال أي مهربات قد تؤثر على الاقتصاد الوطني أو تُشكل تعددياً على حقوق الملكية الفكرية.

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