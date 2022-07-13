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الأربعاء، 13-07-2022 03:21 م

الجمارك: 67 ألف مسافر زار الأردن خلال عطلة عيد الأضحى

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الوكيل الإخباري - قال مدير جمرك مطار الركاب، عقيد جمارك محمد المساعيد، اليوم الاربعاء، إنّ أعداد المسافرين الزوار القادمين للأردن عبر مطار الملكة علياء الدولي، خلال فترة عطلة أيام عيد الأضحى، بلغ 67 ألف مسافر وزائر.

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وأضاف المساعيد، أن الزوار تزامن مع عودة المغتربين وعائلاتهم، وعطلة عيد الأضحى، بالإضافة إلى موسم الحج، والعديد من الزوار من مختلف دول العالم.


وأشار، إلى أن إدارة المركز علمت خلال عطلة عيد الأضحى تفعيل خطة الطوارئ المعمول بها داخل المركز الجمركي، والعمل على مدار الساعة، من خلال تنظيم عمل الكوادر الجمركية في المركز؛ لتتناسب مع أعداد الزوار والحجاج القادمين للأردن، لتسهيل إجراءات دخولهم.


ولفت، إلى أنه تم التوجيه للسير بأسرع الإجراءات واتخاذ القرارات المباشرة، والعمل ضمن منظومة واحدة متكاملة مع كافة الأجهزة الأمنية، والجهات العاملة بالمطار مما ساهم بسلاسة وسرعة تقديم الخدمات للمسافرين.

 




 

 


 

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