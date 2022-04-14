الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، ان الأجواء يوم غدٍ الجمعة تكون ربيعية معتدلة بوجه عام، ما يجعلها مناسبة للإفطار خارج المنزل.

اضافة اعلان