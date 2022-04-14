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الخميس، 14-04-2022 05:10 م

الجمعة .. اجواء مناسبة للافطار خارج المنزل - تفاصيل

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الوكيل الإخباري - قالت دائرة الارصاد الجوية، ان الأجواء يوم غدٍ الجمعة تكون ربيعية معتدلة بوجه عام، ما يجعلها مناسبة للإفطار خارج المنزل. 

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واضافت الدائرة، ان الرياح سوف تكون شمالية غربية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما ليلة اليوم الخميس، وقالت الدائرة إن الأجواء ستكون باردة في أغلب المناطق، ولطيفة الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة.

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