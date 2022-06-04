الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن تنظم ملتقى علمياً في المزار الشمالي

الوكيل الاخباري - نظمت الجمعية "الأردنية للإعجاز في القرآن والسنة"، اليوم السبت، ملتقى علمياً في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد بالتعاون مع فرع جمعية "المحافظة على القرآن الكريم" في اللواء وجمعية "أعوان" للتنمية المجتمعية.



وفي الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور عبدالكريم عبيدات، تحدث رئيس جمعية الأردنية للإعجاز المهندس حاتم بشتاوي، عن تسخير الله سبحانه وتعالى الكون للإنسان مستعرضا ما فيه من مخلوقات برية وبحرية وجبال وأنهار وأنعام وكواكب ونباتات تدعونا للتفكر في خلقه وشكره تعالى على هذا التسخير.

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