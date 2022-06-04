السبت 04-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

كبار ضباط الجيش يقدمون واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

ورشة حول مهارات تقنية المعلومات بمركز شابات الطيبة

الطه نقيبا لأصحاب المكاتب العقارية للمرة الثانية

اصابتان بحادث سير على نزول النقب وتحويل حركة السير

والد الفنان عمر العبداللات في ذمة الله

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يوم الاثنين

الصحة تتفقد المصابين بالتسمم في جرش

التعليم العالي ترد على قضية متحرش التكنولوجيا

العدوان نائباً لنقيب المحامين الأردنيين

السبت، 04-06-2022 06:33 م

الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن تنظم ملتقى علمياً في المزار الشمالي

5202214153353780573697


الوكيل الاخباري - نظمت الجمعية "الأردنية للإعجاز في القرآن والسنة"، اليوم السبت، ملتقى علمياً في لواء المزار الشمالي بمحافظة إربد بالتعاون مع فرع جمعية "المحافظة على القرآن الكريم" في اللواء وجمعية "أعوان" للتنمية المجتمعية.

وفي الجلسة الأولى التي ترأسها الدكتور عبدالكريم عبيدات، تحدث رئيس جمعية الأردنية للإعجاز المهندس حاتم بشتاوي، عن تسخير الله سبحانه وتعالى الكون للإنسان مستعرضا ما فيه من مخلوقات برية وبحرية وجبال وأنهار وأنعام وكواكب ونباتات تدعونا للتفكر في خلقه وشكره تعالى على هذا التسخير.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202231161510352638069

مدير مستشفى السلط يوضح أسباب وفاة طفل راجع المستشفى

3

كبار ضباط الجيش يقدمون واجب العزاء بالشهيد الجوابرة

f

ورشة حول مهارات تقنية المعلومات بمركز شابات الطيبة

120213153042434790661

الطه نقيبا لأصحاب المكاتب العقارية للمرة الثانية

www

الملك يرعى إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي يوم الاثنين

10202118192837673918355

الصحة تتفقد المصابين بالتسمم في جرش

أخبار متعلقة
520221172942527862805

أوقاف عجلون تعقد اجتماعا تعريفيا عن جائزة الموظف المتميز

eeee

الملكية لحماية الطبيعة تحتفل بعيد الاستقلال

5202217192252112778762

محاضرة حول طبيعة الفلسفة والعلم

5202216223520246844458

الخلايلة: أمتنا خير أمة أخرجت للناس

77641_454

إتلاف مصاحف فيها أخطاء مطبعية ومصدر يكشف التفاصيل

220222310434643341393

الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد مؤتمرها الحادي عشر آب المقبل