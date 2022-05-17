الجمعية الفلسفية الأردنية تعقد مؤتمرها الحادي عشر آب المقبل

الوكيل الاخباري - دعت الجمعية الفلسفية الأردنية، اليوم الثلاثاء، الراغبين بالمشاركة في مؤتمرها الحادي عشر الذي سيعقد في 18 آب المقبل، لتقديم ملخصاتهم البحثية يوم 10 تموز المقبل، كحد أقصى.



وبحسب بيان صحفي صادر عن الجمعية، يشمل برنامج المؤتمر، الذي يستمر لـ 3 أيام، تحت عنوان: "مؤتمر الفلسفة والعلم"، عدة محاور هي: مفهوم الفلسفة والعلم في ضوء التحولات المعاصرة، والفلسفة والعلم تاريخ التوافق والاختلاف، والفلسفة والعلم بين العلوم الطبيعية والإنسانية، والأسس الفلسفية للفيزياء المعاصرة في القرن العشرين، والتواصل التكنولوجي والتواصل الاجتماعي من منظور نقدي، والفسيولوجيا الدماغية والهندسة الجينية ومستقبل الإنسان.

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