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الإثنين، 03-06-2024 12:30 م

الجمعية الفلكية الأردنية: نرصد مذنب سيزين سماء الأردن في أكتوبر القادم

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الوكيل الاخباري - قامت الجمعية الفلكية الاردنية قبل أيام برصد وتصوير مذنب تسوتشينشان - أطلس باستخدام التلسكوبات المحوسبة وعلى مسافة 271 مليون كيلومتر من الأرض .

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وقال رئيس الجمعية عمار السكجي إن هذا المذنب اليوم الاثنين 3 حزيران يكون في برج العذراء، حيث يمكن رصد المذنب وهو يتوسط السماء الساعة 19:43 بتوقيت الأردن، جهة الشمال الشرقي، ويغرب الساعة 1:48 صباحا، ويحتاج رصد المذنب هذه الأيام الى استخدام تلسكوبات ونواظير(مقراب) وراصدين محترفين متمرسين.


وأكد أن  خلال الأشهر القليلة القادمة سوف يزين سماء الاردن مذنب تسوتشينشان-أطلس c/2023 A3 ،وسيكون أكثر سطوعا من النجوم وقد يكون ساطعا مثل كوكب الزهرة، مشيرا إلى انه القادم من سحابة أورت، وقد اكتشف في شهر كانون الثاني 2023 من قبل مرصد جبل باربيل وكذلك اكتشفه مرصد أطلس في جنوب افريقيا في شهر فبراير 2023 بشكل مستقل. 

ولفت أن خلال شهري أيلول وتشرين الأول سيكون المذنب في كوكبة السدس، بالإضافة الى العديد من الأبراج مثل الاسد والعذراء والحوت، أما منتصف شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024 فيكون في برج العذراء ويمكن مشاهدته بالعين المجردة بوضوح في سماء الاردن والمنطقة العربية، في حالة توفر المعايير الرصدية الفلكية،  ويكون ساطعا اكثر من النجوم وقد يكون بدرجة لمعان كوكب الزهرة، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن المذنب قد يكون سطوعه من الدرجة الثانية أو حتى الأولى ويمكن أن يطور ذيلًا ملحوظًا بحيث يكون مشهدًا ملفتًا من خلال النظر في سماء المساء الغربية خلال منتصف أكتوبر 2024.





 




 

 


 

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