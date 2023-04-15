الجمعية الفلكية الفلسطينية تحدد موعد عيد الفطر فلكيا

الوكيل الاخباري - أكدت الجمعية الفلكية الفلسطينية، أن هلال شهر شوال للعام 1444 هجرية/ 2023 ميلادي، سيولد صباح الخميس الموافق 20 نيسان/ أبريل الجاري، الساعة 06:12 صباحًا.



وقالت الجمعية إن الشمس ستغرب الخميس 20 نيسان في مدينة القدس في تمام الساعة 18:11، بينما سيغرب القمر في تمام الساعة 18:37، ويمكث 26 دقيقة، ويكون عمره لحظة الغروب 11 ساعة و59 دقيقة".



وأضافت أنه بناء على المعايير الفلكية، فإنه من المتوقع أن يُرى الهلال من بعض الدول العربية والإسلامية.



وأشارت إلى أن الهلال سيغرب في كافة الدول العربية والإسلامية بعد غروب الشمس فعليه من المتوقع أن تعلن معظم تلك الدول، عيد الفطر السعيد يوم الجمعة الموافق 21 نيسان.



وبينت أن مدة شهر رمضان لهذا العام ستكون 29 يومًا، وسيكون هناك عدد قليل من الدول ستعلن عيد الفطر يوم السبت.

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