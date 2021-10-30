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السبت، 30-10-2021 11:48 ص

الجمعية الملكية للتوعية الصحية تحتفل باليوم العالمي للصحة النفسية

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الوكيل الإخباري- أطلقت الجمعية الملكية للتوعية الصحية، فعاليات تُعنى بالصحة النفسية تحت شعار "الرعاية الصحية النفسية حق للجميع، فلنجعلها واقعًا"، في حديقة الأمير هاشم، وذلك احتفالا باليوم العالمي للصحة النفسية.

وتضمّن الحفل، رسم لوحة جدارية تسلّط الضوء على الدور المهم الذي يقع على عاتق أفراد المجتمع من دعم الأفراد ممن يعانون من أمراض نفسية والتقليل من الوصم والتمييز تجاههم، إلى جانب عرض للبرامج الخاصة بالصحة النفسية التي تنفذها الجمعية، والتي تضمنت المدونات الصوتية لبودكاست "سكون" ومنصة "مقعد الصداقة" إضافة إلى برنامج الصحة النفسية المدرسية.

وجاءت هذه الخطوة تماشيًا مع الحاجة الملحة للسيطرة على انتشار الأمراض النفسية مثل الاكتئاب والقلق، خاصة بعد انتشار وباء فيروس كورونا، حيث تؤثر الأمراض النفسية وانتشارها سلبًا على الوضع الصحي حول العالم بسبب تغيير أولويات الصحة والتنمية العالمية، وبذلك كان لابد من أخذ خطوة في الاتجاه الصحيح لحماية الفئات الهشة وخاصة اليافعين والأطفال.

يُذكر أن الجمعية الملكية للتوعية الصحية أطلقت لأول مرة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، برنامج الصحة النفسية المدرسية الذي يعمل على تدريب الكوادر المدرسية بمهارات الكشف عن مشاكل الأمراض النفسية وكيفية ملاحظتها والكشف عنها، لدى طلبة المدارس والمعلمين والمجتمع المحلي.

والجمعية الملكية للتوعية الصحية هي إحدى مبادرات جلالة الملكة رانيا العبدالله، التي تهدف إلى زيادة الوعي الصحي، وتمكين المجتمع المحلي من اتباع سلوكيات صحية إيجابية.

وتقوم الجمعية بتنفيذ برامج تنموية لتلبية احتياجات المجتمع المحلي والتي تتماشى مع الأولويات الصحية الوطنية.

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