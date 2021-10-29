الجناح الأردني في EXPO دبي يستقبل أعلى نسبة زائرين له منذ الافتتاح

الوكيل الإخباري- أكّد مدير الجناح الأردني في اكسبو دبي محمد أبو طالب، أن عدد الزوار قد زاد الجمعة عن 10 آلاف شخص وذلك بأعلى نسبة يومية وصلها عدد الزوار للجناح لأول مرة منذ افتتاح الجناح الأردني في الأسبوع الأول من الشهر الحالي.



وقال أبو طالب، إنّ فريق عمل الجناح الأردني قد بذلوا جهودا لاستقبال الزوار والشرح عن محتويات الجناح الأردني وبنفس الوقت المحافظة على تعليمات إدارة الاكسبو بعدد الزوار المتواجدين في داخل الأجنحة والمحافظة على التباعد.



ولا تزال التحضيرات جارية في عمّان ودبي للإعداد للاحتفال باليوم الوطني للأردن في اكسبو دبي في 12 من الشهر المقبل، حيث يتم التحضير للقاءات رسمية على مستوى عال وندوة اقتصادية، إضافة إلى احياء للتراث الأردني .

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