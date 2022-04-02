الجهات الرسمية في الطفيلة تتخذ ترتيباتها لاستقبال رمضان

الوكيل الاخباري - اتخذت الجهات الرسمية والقطاعات التجارية في محافظة الطفيلة، ترتيباتها لاستقبال شهر رمضان الفضيل في نواحي الرقابة على الأسواق وتنظيمها، وأزمات المرور والمحافظة على البيئة وحل مشكلة بسطات الخضار والفواكه.



وأكد محافظ الطفيلة الدكتور محمد أبو جاموس في تصريح صحفي، اليوم السبت، ضرورة متابعة الظواهر السلبية في رمضان وأية مخالفات كاحتكار السلع ورفع أسعارها، إلى جانب التعاون مع الجهات خاصة البلدية للحد من بسطات الخضار والفواكه، والتي أصبحت تشكل مصدرا للأزمات المرورية.

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