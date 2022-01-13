الجواز الأردني بالمرتبة 91 عالميا.. تعرف على ترتيب الدول العربية

الوكيل الاخباري - حلت الأردن في المرتبة 91 عالميا بـ 52 وجهة وذلك بحسب مؤشر "هينلي" لجوازات السفر. اضافة اعلان





فيما احتل الجواز الإماراتي المرتبة الأولى عربيًا والـ15 عالميًَا، بقدرة حامله على دخول 175 دولة دون تأشيرة مسبقة أو تأشيرة عند الوصول،



واحتلت دولة قطر المرتبة الثانية عربيًا والـ53 عالميًا بـ97 وجهة، تلتها الكويت في المرتبة الثالثة عربيًا والـ54 عالميًا بـ95 وجهة.



وجاءت البحرين رابعًا عربيًا بـ84 وجهة، ثم سلطنة عُمان خامسًا بـ80 وجهة.



أما المملكة العربية السعودية، فحلت في المرتبة السادسة عربيًا بـ79 وجهة.



وفي المرتبة السابعة عربيًا جاءت تونس بـ 71 وجهة، ثم المغرب في المرتبة الثامنة بـ 64 وجهة، ثم موريتانيا تاسعًا بـ59 وجهة، وجزر القمر عاشرًا بـ 53 وجهة.



واحتلت مصر المرتبة الحادية عشرة عربيًا بـ 52 وجهة مناصفة مع الجزائر.



وحاز العراق على المرتبة الأخيرة كأضعف جواز سفر عربي، حسب عدد وجهات السفر المسموح الوصول إليها دون تأشيرة مسبقة (28 وجهة فقط)، فيما حل في المركز الـ 110 عالمياً.