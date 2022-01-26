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الأربعاء، 26-01-2022 08:49 م

الجيزة: خطة متكاملة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة

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الوكيل الاخباري- قال متصرف لواء الجيزة، ورئيس لجنة البلدية محمد أبو تاية، إن غرفة العمليات على أتم الاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ والظروف الجوية السائدة.

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وأكد أبو تاية مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم إدامة عمل غرفة الطوارئ لحين الانتهاء من الحالة الجوية السائدة، وأنه تم وضع خطة مع كافة الجهات والدوائر في اللواء للتعاون وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال الحالة الجوية السائدة.


وبين أنه لم يتم تسجيل أية ملاحظة من قبل المواطنين تتعلق بالمواد الغذائية، داعيا المواطنين بضرورة التواصل مع غرفة العمليات في بلدية الجيزة والمتصرفية في حال وجود ملاحظات أو شكاوى على الأرقام التالية: 064460168 ،064460324.

 




 

 


 

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