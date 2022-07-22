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الجمعة، 22-07-2022 02:55 م

الجيش: إحباط محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة في المنطقة العسكرية الشمالية

الجيش٢


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشمالية وبالتنسيق مع مديرية الأمن العسكري أحبطت فجر اليوم الجمعة، على إحدى واجهاتها محاولة تسلل وتهريب كمية من الأسلحة والذخيرة.

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وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى ضبط المتسلل وبحوزته كمية من الأسلحة والذخيرة، وتم تحويله والمضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في التعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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