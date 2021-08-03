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الثلاثاء، 03-08-2021 10:16 ص

الجيش : إحباط محاولة تهريب مواد مخدرة من المنطقة العسكرية الشرقية

الجيش 2


الوكيل الإخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، أحبطت فجر اليوم الثلاثاء، على إحدى واجهاتها محاولة تهريب كميات من المواد المخدرة.

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وبيّن المصدر أنّه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحدهم وفرارهم داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على (٣٠٠٠٠٠) حبة كبتاجون و(7) أَكُفّ من مادة الحشيش جرى تحويلها إلى الجهات المختصة.


وأكّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.


 




 

 


 

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