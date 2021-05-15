الجيش: إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لفلسطين

الوكيل الاخباري -

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قال مدير التوجيه المعنوي العميد الركن طلال الغبين انه تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية بقيام القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالواجب الإنساني، اليوم السبت، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بتلبية نداء استغاثة للتبرع بالدم لصالح مستشفى الشفاء في غزة، لتوفير كميات كافية من الدم مختلف الزمر، جراء النقص الحاد لديهم لاستخدامها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها على ضوء العدوان الاسرائيلي.وختم العميد الركن طلال الغبين أن جميع المستشفيات والكوادر الطبية تعمل على مدار الساعة في استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها، وستواصل القوات المسلحة الاردنية في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية والكوادر الصحية.