السبت 15-05-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تطور هام على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن

هنية: الأردنيون زحفوا ليقولوا إن القدس لنا كما هي للفلسطينيين

اشتعال النيران في مناطق بعسقلان المحتلة جراء سقوط صاروخ أطلق من غزة

القسام : سكان تل ابيب المحتلة سيعودون للوقوف على رجل واحدة بعد ساعتين

ارتفاع عدد الشهداء إلى 145 في غزة

الجيش يقبض على متسلل إلى الأراضي السورية

الجيش: إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لفلسطين

وفاة و 3 إصابات بحادث سير مروع بإربد

هنية : لن يهدأ لنا بال حتى نحرر القدس والمسجد الأقصى

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

السبت، 15-05-2021 09:54 م

الجيش: إرسال المساعدات الإنسانية والطبية لفلسطين

520211422584989293229


 الوكيل الاخباري - قال مدير التوجيه المعنوي العميد الركن طلال الغبين  انه تنفيذاً لتوجيهات الملكية السامية بقيام القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، بالواجب الإنساني، اليوم السبت، أوعز رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، بتلبية نداء استغاثة للتبرع بالدم لصالح مستشفى الشفاء في غزة، لتوفير كميات كافية من الدم مختلف الزمر، جراء النقص الحاد لديهم لاستخدامها في هذه الظروف الصعبة التي يعيشونها على ضوء العدوان الاسرائيلي.
اضافة اعلان

وختم العميد الركن طلال الغبين أن جميع المستشفيات والكوادر الطبية تعمل على مدار الساعة في استقبال الحالات الطارئة والتعامل معها، وستواصل القوات المسلحة الاردنية في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية والكوادر الصحية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
520215183145874190883

تطور هام على الغاء جميع اشكال حظر التجول بالاردن

5202114222235292342965

الجيش يقبض على متسلل إلى الأراضي السورية

520211415546361688560

إشغال المستشفيات حسب الأقاليم

52021100852501709750

خلية الأزمة: لن يتم استقبال من تخلف عن موعد الجرعة الأولى للقاح كورونا في أي يوم لاحق

1024x576_main_image5c3b5828c66e1

تمديد العمل بجولات الترخيص المتنقل

727446e3-b9b9-4ed4-a0c2-0d5cf699a2ad

الأردن يؤكد أهمية توفير الحماية للشعب الفلسطيني ووقف العدوان على غزة

أخبار متعلقة
5202112175133776880503

بتوجيهات ملكية: ارسال قافلة مساعدات طبية الى مستشفى المقاصد بالقدس

3202125153014383254527

الحنيطي يوجه بتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمواطنين

6093cd1e28dda

إرادة ملكية سامية بتعيين الدكتور جعفر حسان مديرا لمكتب الملك