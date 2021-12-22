الأربعاء 22-12-2021
الوكيل الاخباري

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

يوم تفاعلي لفريق الظل الشبابي في إربد

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

الحكومة : تعليمات جديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن مطلع 2022

المعاني يحذر من سرعة انتشار متحور اوميكرون

انخفاض ملموس على نسبة الفحوصات الايجابية في الاردن

اتفاق ينهي إضراباً لحافلات (اربد - عمان) إثر تغول حافلات أخرى على عملهم

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

هام من "الصحة" حول توفر مطاعيم الأطفال في المراكز الصحية

الأربعاء، 22-12-2021 04:29 م

الجيش: إصابة أشخاص بإحباط تهريب مخدرات من سوريا

main_image61c336fd3476c


الوكيل الإخباري - أكّد مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات ضمن منطقة المسؤولية، أحبطت فجر اليوم الأربعاء، على واجهتها عدة محاولات تسلل وتهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.

اضافة اعلان


وبين المصدر أنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة عدد من المهربين وفرار الآخرين إلى داخل العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم العثور على كميات كبيرة من المواد المخدرة، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.


وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي محاولات تسلل أو تهريب لحماية الحدود، ومنع كل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220211823344302113298

ثقافة العقبة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية

12202120233717533829211

بلدية إربد تمدد دوام مديرية المسقفات

12202121174025158996532

يوم تفاعلي لفريق الظل الشبابي في إربد

1220212020355692490667

محاضرة في الطفيلة حول مخاطر المخدرات

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : تعليمات جديدة لتشغيل وتنظيم عمل مركبات الشحن مطلع 2022

كورونا 7

المعاني يحذر من سرعة انتشار متحور اوميكرون

أخبار متعلقة
620212393320162622308

رئيس محكمة أمن الدولة: الأردن حريص على مكافحة المخدرات

9114aec5-8f4a-4ffa-ab4a-28d2f1014b9e

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

61b20a32b2d31

اصابة مهربين وإحباط تهريب مخدرات خلال محاولة تسلل من سوريا

120338122_3657669717587906_5739876175907080525_n

العين عبيدات يطالب بتسليم ملف كورونا إلى الجيش

1-1431917

العيسوي: الملك وضع في سلم أولوياته بناء الأردن الأنموذج ورعاية أبناءه

unnamed

مستشفى الملكة علياء يوقف استقبال المراجعات في العيادات