الجيش: إنشاء مستشفيات ميدانية جديدة لمرضى كورونا

الوكيل الإخباري - قال العميد الدكتور بلال القضاة المساعد الفني في مستشفى الملكة علياء العسكري إنه وبتوجيهات مباشرة من جلالة الملك عبدالله الثاني وبإيعاز من رئيس هيئة الأركان المشتركة تم تخصيص مستشفى الملكة علياء العسكري بالكامل لاستقبال إصابات فيروس كورونا للمنتفعين من التأمين الصحي العسكري.



وأشار العميد الدكتور القضاة في تصريحات صحفية، أنه ومنذ بداية شهر آذار الماضي وحتى الأول من حزيران الماضي كان هناك 50 سريراً لمرضى كورونا، بعد ذلك تم تخصيص كافة أسرة المستشفى لمرضى كورونا.

اضافة اعلان



وأوضح العميد الدكتور القضاة أنه ومنذ بداية جائحة كورونا تم استقبال حوالي 700 حالة مؤكد إصابتها بفيروس كورونا، حيث ما زال على أسرة الشفاء 269 مريض لغاية اليوم.



وأكد العميد الدكتور القضاة انه وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية تم افتتاح مستشفى ميداني لتعزيز الطاقة الاستيعابية لمستشفى الملكة علياء العسكري يتسع ل 8 أسرة icu و 14 سرير للمرضى العاديين.



وأشار العميد الدكتور القضاة إلى أن العمل جاري الآن لبناء مستشفيات ميدانية في مستشفى الأمير هاشم في الزرقاء بسعة 300 سرير وفي مستشفى الأمير راشد في اربد بسعة 208 سرير وسيتم خلال أسبوعين تسليم هذه المستشفيات.



وأوضح أن حالات الوفاة في مستشفى الملكة علياء العسكري تجاوزت 80 حالة وفاة منذ بداية جائحة كورونا ومعظمهم من كبار السن .



